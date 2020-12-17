«Донбасс никто не бросит»: В Республиках отреагировали на заявление Владимира Путина

Жители Донбасса вместе со всей Россией смотрели Большую пресс-конференцию Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время Большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о Донбассе. Его задала журналист из Ростова-на-Дону Софья Брыканова. В своем ответе Владимир Владимирович заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс и будет наращивать эту поддержку.

В Республиках с воодушевлением отреагировали на слова Владимира Владимировича.

- Реакция на слова Путина – самая положительная. Владимир Владимирович четко дал понять, что Донбасс никто не бросит. Россия и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку нашему региону, - заявил «Комсомолке» донецкий журналист и блогер Алексей Акутин. - То есть, по сравнению с предыдущим, достаточно длительным периодом какой-то недосказанности, на сей раз позиция России озвучена предельно четко и прямолинейно. А это вселяет не просто надежду, но уверенность.

Акутин отметил забавную оговорку ростовской журналистки, которую уже подхватили социальные сети.

- «Республика Донбасс» - чем не название для нового российского региона!? – сказал донецкий журналист.

Читайте также

Как жители Республик отреагировали на ответ Президента России о Донбассе

«Комсомолка» опросила жителей Донецка и Луганска, которые смотрели Большую пресс-конференцию Владимира Путина (подробнее)