Защитники ДНР подавили минометный огонь украинских морпехов, который угрожал жителям Ленинского

Огонь украинских морпехов угрожал жизни жителей Ленинского. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 17 декабря, защитники ДНР подавили огневую позицию украинских морпехов 36-й бригады, с которой утром велся минометный обстрел окрестностей села Ленинское. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Республики.

Напомним, в 8:30 район Ленинского подвергся обстрелу из 120-миллиметровых минометов. В направлении села было выпущено 10 мин.

- Огонь противника представлял прямую угрозу для жителей села Ленинское. Поэтому защитники Республики были вынуждены адекватным ответным огнем, из незапрещенных видов вооружения, подавить активность противника, — заявили в УНМ.

Также расчеты ПВО Народной милиции сбили БПЛА, с помощью которого боевики 36-й бригады пытались корректировать минометный огонь.

Тем временем, разведка УНМ зафиксировала второй минометный расчет противника, развернутый во дворе частного домовладения на окраине Водяного.

- Это говорит о безразличии к мирному населению и демонстрирует трусость украинских оккупантов, прячущихся за спинами мирных жителей на подконтрольной Украине территории, отметили в УНМ.

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