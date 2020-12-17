Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Защитники ДНР подавили минометный огонь украинских морпехов, который угрожал жителям Ленинского

Село на юге Республики ВСУ обстреливали из тяжелых минометов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Огонь украинских морпехов угрожал жизни жителей Ленинского. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Огонь украинских морпехов угрожал жизни жителей Ленинского. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 17 декабря, защитники ДНР подавили огневую позицию украинских морпехов 36-й бригады, с которой утром велся минометный обстрел окрестностей села Ленинское. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Республики.

Напомним, в 8:30 район Ленинского подвергся обстрелу из 120-миллиметровых минометов. В направлении села было выпущено 10 мин.

- Огонь противника представлял прямую угрозу для жителей села Ленинское. Поэтому защитники Республики были вынуждены адекватным ответным огнем, из незапрещенных видов вооружения, подавить активность противника, — заявили в УНМ.

Также расчеты ПВО Народной милиции сбили БПЛА, с помощью которого боевики 36-й бригады пытались корректировать минометный огонь.

Тем временем, разведка УНМ зафиксировала второй минометный расчет противника, развернутый во дворе частного домовладения на окраине Водяного.

- Это говорит о безразличии к мирному населению и демонстрирует трусость украинских оккупантов, прячущихся за спинами мирных жителей на подконтрольной Украине территории, отметили в УНМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские морпехи из 36-й бригады нанесли мощный удар из тяжелых минометов по Коминтерново и Ленинскому на юге ДНР

По селам было выпущено двадцать мин калибром 120 миллиметров (подробнее)

Украинский кризис