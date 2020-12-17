Сотрудники СБУ забрали у водителя из Луганска несколько десятков банковских карт пенсионеров

Сотрудники СБУ задержали микроавтобус с луганчанами. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины отчиталась об «успешной спецоперации» против жителей ЛНР. На территории Харьковской области оперативники спецслужбы задержали микроавтобус с луганчанами. В незалежную люди из ЛНР попали с территории Россию через пункт пропуска «Гоптовка» под Харьковом. А значит «нелегально». Так считают в СБУ.

- Организовал незаконный канал перевозок житель неподконтрольной части Луганщины. На собственных микроавтобусах он обеспечивал рейсы в Харьков. Пересечение государственной границы осуществлялось через временно неподконтрольные украинской власти пункты пропуска «Изварино» и «Должанский» (расположены на границе ЛНР с Россией. – Авт.), – утверждают в СБУ.

Собственно говоря, в этом и заключается «вина» перевозчика и пассажиров. Что интересно, украинские пограничники осведомлены об этой схеме поездок и за мзду (от 300 до 500 гривен) пропускают луганчан. Но СБУ конфликтует с пограничниками, вот и устроила провокацию.

От действий спецслужбы пострадали не только те, кто ехал в микроавтобусе. У водителя изъяли десятки карточек «Ощадбанка» с распечатками об остатках сумм на счетах и пин-кодами. По заказу он снимал деньги с карт и перевозил наличные жителям ЛНР.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Это грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией средств совершения преступления.

Пассажиры будут оштрафованы минимум на 1700 гривен (4500 рублей). А луганчане, которые отдали карты, лишатся их вместе с деньгами.

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