Коронавирус в ДНР: За сутки 13 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 177 жителей, а 13 – умерли. За это время 81 жителя выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 444 исследования, из них выявлено 149 случаев заболевания (33,5%) и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 13067. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4020 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 7861. Летальных случаев – 1186.

Также за сутки выявлены 102 случая пневмоний, на 21 случай меньше, чем за предыдущий день. 76 человек госпитализировали. Всего на лечении 1683 пациента с пневмониями, из них 564 на кислородной поддержке (+22 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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