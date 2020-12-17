Можно ли без паспорта ДНР получить паспорт РФ

Получение паспорта ДНР - необходимый шаг перед получением российского гражданства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие дончане задают вопрос: «А правда, что теперь паспорт ДНР не нужен, чтобы получить российский?», «А где написано, что я должен предъявить паспорт ДНР, чтобы подать на РФ?»

Развернутый ответ на эти вопросы дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Все жители ДНР, желающие вступить в гражданство РФ по упрощенной процедуре, подают документы на основании перечня, утвержденного Указом Президента РФ от 24.04.2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - разъяснила она. - Согласно подпункту «б» пункта 2 этого Указа, лица, имеющие право обратиться о вступлении в гражданство РФ, вместе с заявлением подают документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Указом Президента РФ от 18.02.2017 г. №74.

А что это за документ, предусмотренный Указом №74?

Подпункт «а» пункта 1 Указа №74 гласит:

«а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов;»

Поэтому паспорт ДНР – единственный документ, удостоверяющий личность, который выдается соответствующими органами (Миграционной службой МВД ДНР) на территории Республики.

Поэтому подать документы на паспорт РФ без паспорта ДНР на территории Республики нельзя

Но при наличии РВП или ВНЖ РФ вы можете подать документы на паспорт РФ по упрощенной процедуре на территории РФ, и паспорт ДНР вам для этого не нужен (Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187).

Также в эксклюзивном интервью "Комсомолке" Анастасия Селиванова рассказала, что делать дальше гражданам ДНР, получившим паспорт РФ и на что они имеют право.

Как правильно собрать документы на российский паспорт, какие бюрократические ловушки могут вас подстерегать и как их избежать мы рассказывали ранее.

Ранее во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что будут приложены все усилия для ускорения процесса паспортизации.Ведь в некоторых городах Республики эта очередь растянулась до 2023 года.

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