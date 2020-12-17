Коронавирус в ЛНР: Разрешены поездки организованных групп детей на период новогодних праздников

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 12 жителей. За это же время коронавирусом заболели 16 человек. Один житель умер от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1913. За последние сутки – 16. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1656 человек. Из них за сутки - 12, - говорится в сообщении.

В то же время за минувший день один житель умер от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 158 человек.

Тем временем, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приостановила запрет на поездки организованных групп детей на период новогодних праздников.

- Не применять ограничения относительно запрета поездок организованных групп детей с целью осуществления туристско-экскурсионных и культурно-массовых мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, с 17 декабря по 29 января, — говорится в протоколе заседания комиссии.

При этом перевозки организованных групп детей предписано осуществлять исключительно на территории Республики.

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