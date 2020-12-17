101-й конвой из России привез в Донецк гуманитарную помощь

Белые грузовики привезли лекарства и медоборудование общим весом более 19 тонн. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 17 декабря, в Донецк прибыл 101-й гуманитарный конвой МЧС России. Белые грузовики привезли лекарства и медоборудование общим весом более 19 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Грузовики доставили более 19 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование, — сказал представитель ведомства.

Сейчас происходит разгрузка на территории склада хранения гуманитарной помощи.

Также грузовики привезли в Луганск почти 24 тонны гуманитарной помощи.

Напомним, что поставки гуманитарной помощи в Донбасс начались летом 2014 года. В прошлый раз российский гумконвой приезжал в Республику 26 ноября. Белые грузовики привезли лекарства и медоборудование общим весом более 60 тонн.

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