Спасатели ДНР за сутки ликвидировали 8 пожаров. Фото: МЧС ДНР

В Шахтерске на пожаре погибли двое пожилых мужчин. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Ранее уже сообщалось о пожаре, произошедшем 13 декабря в Шахтерске, в поселке Московское на улице Школьная. По уточненной информации, в здании жилого назначения в результате острого отравления окисью углерода погибли двое пожилых мужчин, 1936 и 1935 года рождения, - говорится в сообщении.

Тем временем, 16 декабря в селе Мичурино Тельмановского района в доме по улице Галькива в результате пожара пострадал 59-летний житель. Он госпитализирован в Тельмановскую районную больницу.

Всего за сутки было ликвидировано 8 пожаров, из них в Донецке – 4, в Макеевке – 1, в Горловке – 1, в Енакиево – 1, в Тельманово — 1.

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