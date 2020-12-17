Украинские морпехи из 36-й бригады нанесли мощный удар из тяжелых минометов по Коминтерново на юге ДНР

Украинские морпехи обстреляли Коминтерново из тяжелых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Минувшей ночью украинские военные накрыли минами район села Коминтерново на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел начался 23:50 и велся со стороны Широкино, где находятся позиции 501-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты. Было выпущено 10 мин калибром 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По данным представительства в СЦКК, накануне вечером украинские военные также открывали огонь по северо-западной окраине Горловки (поселок шахты 6/7) с позиций в районе населенного пункта Шумы. Применялось стрелковое оружие.

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