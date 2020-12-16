Погода в Донецке на 17 декабря: солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков

Зима в ДНР проходит пока без снега Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 17 декабря обещает быть облачной, пасмурной. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Но при этом осадкой ни в виде дождя ни снега не предвидится.

С 21.00 16 декабря до 21.00 17 декабря температура воздуха будет колебаться от минус трех градусов мороза до одного градуса тепла. Главный плюс морозной и пасмурной погоды 17 декабря заключается в том, что ветра практически не будет. Скорость воздушных потоков составит всего 2-4 метра в секунду. Дуть будет в северно-западном направлении.

Народный прогноз погоды. 17 декабря почитается память святой Варвары. У наших предков была традиция ставить в доме ставить веточку в этот день. Для того, чтобы к Рождеству она успела распуститься.

Как правило, с 17 декабря начинаются сильные морозы. А люди специально выходили на улицу, чтобы посмотреть на дым из трубы и определить погоду. Если дым идет столбом, то морозу будут еще какое-то время. Когда он прибивается к земле, то скоро наступит оттепель.

Определяли погоду также по небу. Если ночь на 17 декабря была звездная, то это к холодам, а слепая – к теплу.