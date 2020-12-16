ДНР на один день откроет КПВВ на линии соприкосновения с Украиной

Об открытии следующего гуманитарного коридора на линии соприкосновения будет сообщено дополнительно Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

18 декабря на КПВВ «Еленовка» будет открыт гуманитарный коридор. Пропуск граждан будет осуществляться с 9.00 до 16.30. Об этом предупредили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

— В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30, — говорится в сообщении.

Пропуск граждан через границу будет осуществляться по прежним условиям. Для выезда из ДНР по-прежнему необходима прописка на территории Украины. А пропуск в Республику осуществляется только при наличии специального разрешения от межведомственного штаба.

— При въезде на территорию Донецкой Народной Республики, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19), — добавили в штабе.

В случае, если тест на COVID-19 показал отрицательный результат, то въезжающие на территорию ДНР граждане должны подписать бланк-согласие на двухнедельную самоизоляцию на дому или месту пребывания.

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