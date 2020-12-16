В ДНР предложат известным современникам ответить на столетний вопрос Прокофьева

Минкульт ДНР запланировал проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Фото: Минкульт ДНР

Одна из инициатив местного Минкульта на 130-летие со дня рождения известного композитора Сергея Прокофьева заключается в том, чтобы реализовать одну из его задумок при жизни. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Желтяков на заседании общественного совета.

Еще в 1916 году он заказал себе специальный альбом, в котором он хотел собрать ответы знаменитых людей на вопрос «Что вы думаете о солнце?». Подобное хотят повторить и в ДНР.

— Мы начнем собирать у наших известных современников, прежде всего деятелей культуры и искусства, ответ на вопрос классика русской музыки. В планах опросить выдающихся личностей Республики и России. Впоследствии предполагается издать журнал с их ответами и автографами, имитирующий «деревянную книгу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в 2021 году в ДНР будут отмечать 130-летие со дня рождения известного композитора Сергея Прокофьева. В его честь будут проводить различные мероприятия, концерты и музыкальные фестивали.

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