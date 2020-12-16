Комбат ВСУ заставил боевиков рыть окопы в заминированной зоне

Инцидент произошел в батальоне 59-й бригады Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Командир одного из батальонов ВСУ в Донбассе заставил своих подопечных рыть окопы и оборудовать новые позиции в заминированной зоне. Тем, отказались исполнять приказ старшего из-за отсутствия карт минных полей. После чего комбат пригрозил им физической расправе.

Об этом инциденте на линии соприкосновения рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Невзирая на существующую опасность жизни и здоровью военнослужащих, которые могут подорваться на оставленных ранее минах и неразорвавшихся боеприпасах, инженерные работы на позициях ВСУ в районе населенного пункта Мироновка были продолжены, — рассказал Осадчий.

Добавим, что ранее офицер Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко доложил об отказе почти половины боевиков ВСУ из группировки «Север» выполнять боевые задачи из-за страха подорваться на минах.

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