Сегодняшний раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе станет последним

Контактная группа заканчивает переговорный процесс в 2020 году на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе связались по видеосвязи в рамках последнего планового заседания в 2020 году. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

— Контактная группа по Донбассу приступила к работе в режиме видеоконференции, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что накануне прошли аналогичные заключительные переговоры в формате видеоконференций и в рабочих подгруппах.

Делегаты от Народных Республик и Украины заканчивают свою плановую работу в 2020 году на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения. Сегодня стало известно, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в два раза, нарушая бессрочное перемирие. А также проигнорировали рамочное решение о разведении сил. Техника киевских боевиков была обнаружена под Донецком и Горловкой.

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