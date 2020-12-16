Под Донецком и Горловкой обнаружена бронетехника киевских силовиков

Несколько единиц техники оснащены орудием для поражения техники, живой силы и легких укрытий. Фото: пресс-центр штаба "оос"

В донецком и горловском направлениях была замечена бронетехника ВСУ. В нарушение рамочного решения о разведении сил и средств боевики разместили технику у жилых домов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Выявлено размещение четырех единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, — говорится в сообщении.

Один бронетранспортер был обнаружен в жилом районе Зайцево. Удалось установить, что он принадлежит личному составу 35-й бригады морской пехоты.

Еще три единицы техники разместили на окраинах Красногоровки. Это населенный пункт, что находится всего в нескольких километрах от Донецка. Так что там установили боевые машины пехоты, оснащенные 73-мм орудием. Оно способно поражать технику, живую силу и легкие укрытия.

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