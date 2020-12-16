Пожарные в Макеевке спасли из огня годовалого ребенка

Пожар произошел утром 16 декабря. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР сообщили о пожаре в Кировском районе Макеевки. По улице Цусимская загорелся частный жилой дом. В тот момент внутри находились люди – один взрослый и двое детей.

— Спасатели государственного пожарно-спасательного отряда города выявили на месте пожара трех человек: 1982, 2009 и 2020 годов рождения, — говорится в сообщении.

По данным ведомствам, спасательная операция закончилась удачно. Людей вытащили из здания через оконный проем. Пострадавших нет. А для ликвидации опасности пришлось привлечь три единицы техники и 12 человек личного состава.

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