Число случаев заражения коронавирусом в ДНР приближается к 13 тысячам

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР с начала пандемии составляет 12890 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения ДНР обновило статистику по числу заболеваний коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки медики выявили 186 новых случаев COVID-19, еще 19 пациентам такой диагноз был установлен клинико-эпидемиологически.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 15 декабря проведено 654 исследования, из них выявлено 186 случаев заболевания (28,4%) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — За сутки выписано 99 человека.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 12890 человек. Из них лечение продолжают 3937 пациентов, выписаны 7780 человек, летальных случаев – 1173.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

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