Маленький житель ДНР Богдан на Прямой линии спросил у Главы Республики, когда наступит мир Фото: Дмитрий СТЕШИН

Маленький житель ДНР Богдан на Прямой линии спросил у Главы Республики Дениса Пушилина, когда наступит мир и спокойствие.

- Это один из наиболее часто задаваемых вопросов в преддверии Нового года. Наши представители на Минской переговорной площадке делают все возможное и невозможное, чтобы долгожданный мир приблизился, чтобы конфликт был урегулирован именно мирным путем. Но Украина уже в шаге от отказа от Минских соглашений. Ее желание воевать знает весь мир, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

На площадке Совета безопасности ООН на днях выступила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Мы прилагаем немалые усилия, чтобы наступил мир, - подчеркнула Наталья Юрьевна.

Напомним, что в этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. В этот раз от жителей поступило 2430 вопросов.

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