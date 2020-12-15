Глава ДНР рассказал, что на Украине намерены отлавливать русских и поселять в концлагеря под надзор СБУ

Пушилин рассказал, что в Украине намерены отлавливать русских и поселять в концлагеря под надзор СБУ. Фото: Сайт Главы Республики

На Прямую линию Главы ДНР Дениса Пушилина обратилась жительница Украины Евгения, которая, будучи учительницей русского языка, осталась без работы. «Доходит до того, что дети бояться общаться на русском языке», - сообщила она.

- Мы практически каждый день видим, что происходит на Украине с теми, кто продолжает отстаивать свое право говорить на родном русском языке. Это штрафы, избиения, доносы на учителей, которые просто общаются на русском языке, - рассказал Денис Пушилин.

По его словам, сегодня в украинских тюрьмах находится сотня единомышленников ДНР. В этом году Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект об интернировании, согласно которому русских будут отлавливать и без права апелляции поселять в концлагеря под надзор СБУ.

- Украина расписалась в нежелании соблюдать права человека. Это национальная политика превосходства одного народа над другим началась еще в 2014 году – она показала свое звериное лицо именно 6 лет назад. Мы ощутили на что способны украинские националисты. Мы всегда будем помнить события 2 мая в Одессе, авианалеты, обстрелы мирного населения Донбасса и многое другое, - добавил Глава ДНР.

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