Погода в Донецке на 16 декабря: ожидается гололед и туман

Зима никак не придет в Донецк. Фото: Евгении Ка

Сильный туман и гололедные отложения ожидаются местами в Республике ночью и утром 16 декабря.

- Ночью и утром 16 декабря в ДНР ожидаются гололедные отложения; местами по территории Республики сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м, - предупреждают синоптики.

Температура воздуха -3 - ночью и -2 - днем.

16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую — легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

Такая же морозная и пасмурная погода ожидается и в ближайшие дни недели. А потому помните об осторожности на дорогах, независимо от того - пешеход вы или автомобилист.

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