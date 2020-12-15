Министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец рассказал о планах восстановления жилья и соцобъектов на 2021 год. Фото: Минстрой ДНР

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец во время Прямой линии Главы Республики Дениса Пушилина рассказал о планах восстановления жилья и социальных объектов на 2021 год.

- На следующий год запланировали включить в программу восстановления и развития 161 объект. Жители Республики обращались в администрации городов и районов и на основании их заявлений был составлен список с учетом приоритетности. Что касается финансирования, то денег выделено практически в два раза больше, чем осваивалось в этом году, - рассказал Сергей Сергеевич.

Руководитель Минстроя напомнил пожелание Главы ДНР о том, что в следующем году заказы на восстановление получат (причем в гораздо больших объемах!) только хорошо себя зарекомендовавшие подрядчики.

- Все отремонтировать в один год невозможно. Важно правильно расставить приоритеты – отремонтировать именно те объекты, которые в первую очередь требуют восстановления и особенно важны для наших жителей,- подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин.

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