Прямая линия с Главой ДНР: В миграционных службах увеличат количество сотрудников

Один из острых вопросов - очереди желающих получить паспорт ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Один из вопросов, которые были подняты во время Прямой линии Главы ДНР, касался ускорения сроков выдачи паспорта ДНР, ведь в некоторых городах электронная очередь уже на 2023 год.

Денис Пушилин рассказал о привлечении к этой работе кадровых служб предприятий, установке дополнительного оборудования миграционным службам, а также обучении новых сотрудников.

Глава дал слово начальнику миграционной службы ДНР Руслану Ополонику.

- По объективным причинам мы не дотянули до запланированной цифры в 300 тысяч граждан, получивших паспорт ДНР. Сыграла роль коронавирусная пандемия, - отметил Руслан Олегович. - Но до конца года планируем паспортизировать 250 тысяч наших граждан. Это получится достичь, благодаря функционированию консультационных центров при ЕРЦ, администрациях городов и министерствах Республики. А также благодаря обучению будущих сотрудников миграционной службы, которые до конца года сдадут экзамены и получат допуск к работе с персональными данными. Планируем увеличить количество приема на 500 материалов в сутки.

80% сотрудников нового набора будут задействованы для непосредственного приема граждан в рамках паспортизации. Также будет приведена в соответствие электронная очередь, этим займутся отдельные сотрудники миграционной службы ДНР.

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