«Уже все пороги отбил»: Бывший военнослужащий попросил у Главы Республики помощи в оформлении паспорта ДНР

Мужчина воевал на стороне Республики с 2014 по 2019 год. И уже четыре года он не может получить паспорт. Фото: пресс-служба Главы ДНР Дениса Пушилина

Во время прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным зашел вопрос о паспортизации населения. Как выяснилось, есть единичные случаи, когда отдельные жители ДНР длительное время не могут получить внутренний республиканский паспорт.

Так произошло и с бывшим военнослужащим ДНР. В эфире прямой линии он попросил лидера государства посодействовать в оформлении документа.

— Уже четыре года пытаюсь оформить паспорт гражданина ДНР. Начальник паспортного стола Пролетарского района отправляет меня в центральную Миграционную службу. А оттуда отправляют обратно. Вот как быть? Я уже все пороги отбил. Собрал целую пачку справок, — рассказал мужчина.

Денис Пушилин пообещал решить вопрос о получении военнослужащим паспорта гражданина ДНР.

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