Прямая линия с Главой ДНР: Повышение зарплат и пенсий пройдет в 2021 году в два этапа

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Республики Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 15 декабря, во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос Ксении Петровны из Нового Света о размерах зарплат и пенсий. Эта тема вошла в тройку самых популярных.

- Цены уже выросли, а как с зарплатами и пенсиями? Люди ощутят их повышение? - поинтересовалась жительница.

- Уверен, что ощутят. К 2022 году по зарплатам и пенсиям мы должны выйти на уровень Ростовской области, - сказал Денис Пушилин.

Для более детального информирования Глава ДНР предоставил слово министру труда и социальной политики Ларисе Толстыкиной. Она сообщила, что повышение зарплат и пенсий пройдет в 2021 году в два этапа – в январе и июле. Будут увеличены 12 из 14 видов пособий для 29 категорий получателей. В частности, пособие по беременности и родам с 1 января вырастет с 4500 до 5400 рублей. Помощь при рождении составит 22 тысячи рублей. Дополнительное финансирование на увеличение составит 2,4 миллиарда рублей. Зарплаты вырастут у 175 тысяч бюджетников.

Напомним, что в этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. В этот раз от жителей поступило 2430 вопросов.

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