Почти 200 тысяч жителей ДНР стали гражданами России

Число граждан РФ в ДНР продолжает расти
Фото: Артем КИЛЬКИН
Почти 200 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российское гражданство, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал Глава ДНР Денис Пушилин во время прямой линии.
— За этот год было сделано достаточно немало правильных шагов по оптимизации проверочных мероприятий и пришли к достаточно правильному решению – подключили кадровые службы предприятий, общественных организаций для оптимизации процесса подачи документов. Однако это не решило проблему полностью, — рассказал Глава ДНР. — Миграционная служба проделала работу по установке дополнительного оборудования. И что также немаловажно это привлечение новых сотрудников, что также должно существенно сократить очереди.
Пандемия коронавируса, большие очереди и ярое желание местных жителей получить российское гражданство – это те причины, которые по мнению Главы ДНР, повлияли на темпы выдачи паспортов РФ.
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