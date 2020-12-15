Почти 200 тысяч жителей ДНР стали гражданами России

Число граждан РФ в ДНР продолжает расти Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 200 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили российское гражданство, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал Глава ДНР Денис Пушилин во время прямой линии.

— За этот год было сделано достаточно немало правильных шагов по оптимизации проверочных мероприятий и пришли к достаточно правильному решению – подключили кадровые службы предприятий, общественных организаций для оптимизации процесса подачи документов. Однако это не решило проблему полностью, — рассказал Глава ДНР. — Миграционная служба проделала работу по установке дополнительного оборудования. И что также немаловажно это привлечение новых сотрудников, что также должно существенно сократить очереди.

Пандемия коронавируса, большие очереди и ярое желание местных жителей получить российское гражданство – это те причины, которые по мнению Главы ДНР, повлияли на темпы выдачи паспортов РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным: о чем спрашивают жители руководителя государства

В этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз (подробнее)