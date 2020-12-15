Денис Пушилин рассказал, как выживает экономика ДНР в реалиях коронавируса

Это третья Прямая линия в этом году. Фото: Сайт Главы

Один из вопросов на Прямой линии с Главой ДНР коснулся трудностей в экономике, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Глава Республики заметил, что есть сферы, которые даже в условиях пандемии и ограничений, показали значительный рост развития. Это легкая и фармацевтическая промышленность. Эти отрасли показали рост более, чем в два раза.

- На сегодня в Республике - 541 крупное промышленное предприятие. Кроме названных отраслей, есть рост в сфере пищевой промышленности, - заметил Глава Республики. - Ставку мы также делаем на машиностроение, здесь объем реализации вырос на 39%. Например, динамично развивается "Донфрост", макеевский завод "Лазер", несмотря на объективные сложности. На ЮМЗ запущено непрерывное производство литой заготовки. Отечественные производители обеспечивают внутренний потребительский рынок более, чем на 75% яйцами, на 83% - колбасной продукцией, на 100% - кондитерскими и хлебобулочными изделиями.

Денис Пушилин подчеркнул, что все это удается достичь в условиях пандемии и ограничений.

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