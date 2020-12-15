Глава ДНР во время инспекции восстановления жилья и соцобъектов выявил нарушения

Глава ДНР Денис Пушилин проводит Прямую линию. Фото: denis-pushilin.ru

Сейчас в Шахтерске в средней школе №19 идут восстановительные работы: строители вставляют в окна новые стеклопакеты. После обстрелов еще в начале войны учебное учреждение стояло без стекол. Однако восстановление школы походит негладко. Глава ДНР Денис Пушилин во время инспекции социальных объектов лично убедился, что в школу привезли стеклопакеты не того размера и не все. Несмотря на это, подрядчики обещают отремонтировать ее до конца года.

- Некоторые подрядчики брали на себя больше обязательств, чем могли выполнить качественно в срок, - прокомментировал во время Прямой линии Денис Владимирович.

Глава Республики среди причин нарушений, выявленных во время восстановления соцобъектов и жилья, назвал дефицит строителей и инженеров.

Всего в программе восстановления и развития 97 объектов (51 социальный и 46 – многоквартирных домов). На сегодня ремонтные работы полностью выполнены на 15-ти. На ряде объектов сроки их сдачи по объективным причинам перенесли на 1 марта.

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