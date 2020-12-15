Глава ДНР рассказал о социальной поддержке военнослужащих

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Республики Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 15 декабря, во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о социальной поддержке военнослужащих. Этому способствует соответствующий закон, который был принят в Республике осенью.

Сейчас в Республике 8738 получателей пособий. В том числе 1500 – семьи погибших военнослужащих. Сумма разовой компенсации - от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 600 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Инвалиды, имеющие статус участника боевых действий, бесплатно обеспечиваются протезами. В Республике работают над обеспечением в будущем бесплатным зубопротезированием и лекарствами. Будет 50-процентная скидка на коммунальные услуги и бесплатный проезд в общественном транспорте.

- Сразу не получается обеспечить все льготы, но мы будем ускоряться в этом вопросе. В частности, сейчас плотно работаем по вопросу лекарств, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, что в этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. В этот раз от жителей поступило 2430 вопросов.

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