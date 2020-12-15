Глава ДНР Денис Пушилин: Локдауны в Республике из-за коронавируса мы не вводим

Глава ДНР отметил труд медиков Фото: Дмитрий СТЕШИН

Один из вопросов на Прямой линии с Главой ДНР касался мер по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике. В частности, люди беспокоились, не будет ли ужесточения ограничений, как это происходит в той же Украине.

- Мы выдержали первую волну инфекции, спокойно пережили лето. Вторая волна, которая началась этой осенью, оказалась ощутимей, - сказал Денис Пушилин. - При этом, мы не вводим локдауны, в отличие от Украины. Ситуация у нас остается стабильной, благодаря самоотверженному труду медиков и слаженной работе штаба "Здоровое движение". Из 39-ти госпитальных баз, которые мы открыли для больных коронавирусом, в начале декабря удалось закрыть 11. Эти медицинские учреждения вернулись к своей плановой работе. Хочу отметить, что у нас есть все для борьбы с инфекцией.

Также Глава ДНР отметил помощь со стороны РФ, без которой пришлось бы сложно в борьбе с инфекцией и поблагодарил медиков за их труд, упомянув тех, кто пожертвовал своей жизнью и награжден посмертно. Он добавил, что на сегодня порядка 63 млн рублей выплачены в виде компенсации медикам, работающим в "красных зонах".

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