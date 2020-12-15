Тарифы на услуги ЖКХ в ДНР значительно ниже, чем на Украине

Однако, выделенной суммы все равно недостаточно на то, чтобы компенсировать разницу тарифов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стоимость тепловой энергии на Украине в шесть раз выше, чем в ДНР. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин во время Прямой линии.

— В первую очередь мы ориентируемся на собственные показатели. Но, чтобы говорить об обоснованности некоторых шагов мы, конечно, невольно сравниваем себя с соседями, то есть Украиной. Так уж получилось. Никуда мы, пока от этого не делись. Ведь раньше мы жили в одной стране. Но цифры на коммунальные услуги нас все равно там интересуют, чтобы понимать разницу, — отметил Денис Пушилин.

Так, по последним данным, среднестатистический украинец платит за тепловую энергию 4 301 рубль за один кубометр. В то время, как в ДНР он платил бы 641 рубль.

Также Глава ДНР заявил, что на компенсацию разницы тарифов за коммунальные услуги в 2020 году из бюджета ДНР было выделено три миллиарда рублей. Такая большая сумма была выделена из-за того, что в Республике длительное время не повышали тарифы на услуги ЖКХ.

Добавим, что Денис Пушилин также ответил на обращение коммунальщиков, которые жаловались на уровень заработной платы и нехватку кадров. Это лидер государства также связал с проблемой разницы тарифов. Поскольку даже трех миллиардов рублей недостаточно на сегодняшний день, чтобы сбалансировать тарифы.

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