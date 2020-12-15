Нехватка кадров из-за низких зарплат: Коммунальщики обратились к Главе ДНР

Денис Пушилин сказал, когда поднимут зарплаты коммунальщикам. Фото: пресс-служба сайта Главы ДНР Дениса Пушилина

Первое видеообращение на прямую линию с Главой ДНР Денисом Пушилиным поступило от коммунальщиков. Рабочие пожаловались на нехватку кадров и низкую заработную плату.

— Дворников осталось 38 процентов от положенного количества. Их заработная плата составляет шесть тысяч рублей в месяц. При том, что они работают шесть дней в неделю с шести утра и до двух часов дня. Новые люди на работу не идут. А оставшиеся – это сторожили, которые из чувства патриотизма не бросают свою работу, — говорится в видеообращении.

Глава ДНР напомнил, что в заработные платы в последний раз повышались работникам ЖЭКа в прошлом году на 30 процентов. Проблема в том, что выделенных на погашение разницы тарифов трех миллиардов рублей не хватило для закрытия расходной части коммунальных предприятий из-за заниженных тарифов на услуги ЖКХ.

— Можем с уверенностью сказать, что повышение заработных плат, доведение их до соответствующего уровня для сотрудников коммунальных служб, возможно только после повышения тарифов, — добавил Денис Пушилин.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ в ДНР значительно ниже, чем на Украине.

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