Завершается большая реконструкция КПП «Успенка» на границе ДНР с Россией

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Республики Фото: denis-pushilin.ru

Во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о работе пунктов пропуска на границе с Россией.

- В этом году мы завершаем большую реконструкцию КПП «Успенка». Это главный пункт пропуска, через который идет основной поток пассажиров и грузов, – отметил Денис Пушилин.

Руководитель государства рассказал, что предпринимались попытки разделить потоки с учетом двух других пунктов – «Мариновка» и «Новоазовск». Но поняли, что жителям и предпринимателям удобно пересекать границу на Успенке. Не случайно здесь образовывались большие очереди. Особенно в летний период. Поэтому сюда и были направлены средства на реконструкцию. И уже скоро «Успенка» начнет работать в обновленном режиме.

Напомним, что в этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз.

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