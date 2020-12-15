Прямая линия с Главой ДНР продлилась больше двух часов

В этом году это третья Прямая линия с Главой государства Фото: Дмитрий СТЕШИН

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным стартовала в 19.00. Ее транслировали в эфире всех республиканских телеканалов, а также в режиме онлайн. Руководитель государства отвечал на самые важные вопросы от жителей Донецкой Народной Республики. А их поступило в этот раз 2430.

Они касались роста цен, восстановления инфраструктуры, социально значимых объектов, проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства - водоснабжения и отопления, вопросов получения гражданства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

В завершение Прямой линии Глава ДНР обратился к жителям Республики.

- Мы - русский Донбасс и будем верны нашему пути, - отметил он. - В этом году наши дипломаты заявили о присутствии Республик Донбасса на международной арене в Совбезе ООН. Сегодня мы задаем тот вектор, которому будут следовать следующие поколения Донецкой Народной Республики.

Напомним, предыдущая Прямая линия проходила 22 сентября. Тогда на сайт Главы ДНР поступило более полутора тысячи вопросов.

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