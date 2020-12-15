Прямая линия с Главой ДНР: Первый вопрос коснулся роста цен

Это третья Прямая линия в этом году. Фото: Сайт Главы ДНР

Один из первых вопросов, с которых стартовала Прямая линия Главы ДНР, коснулся роста цен.

Глава Республики Денис Пушилин отметил, что продуктовая корзина жителя ДНР состоит из 65 наименований, 50 из которых производятся в ДНР.

- Так вот, эти 50 наименований в основном не подорожали. Выросли цены на эти 15 наименований, которые завозятся извне. Здесь сыграли роль и сезонные факторы, и факторы, связанные с курсом доллара, - сказал Денис Пушилин, заметив, что мы должны как можно больше производить собственной продукции, чтобы реализовать программу импортозамещения.

Прокомментировал ситуацию с ценами и контролем за ними министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.

- Нашим министерством ведется работа, в том числе на законодательном уровне, за контролем стоимости социальных продуктов. Одно из постановлений правительства ДНР как раз касается цен на импортные товары и того, что в них входит. Также согласно вашего указа по борьбе с коронавирусной инфекцией, нашим министерством проводится масштабный мониторинг цен в торговых сетях и на рынках.

Также Лавренов заметил, что круглосуточно работает Горячая линия министерства доходов и сборов, куда граждане могут сообщить о завышенных ценах. По результатам обращений состоится проверка.

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