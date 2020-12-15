Началась Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным

Прямая линия с Главой ДНР стартовала 15 декабря в 19.00 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

15 декабря стартовала Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель государства отвечает на вопросы жителей Республики в эфире республиканского телевидения.

Вопросы жители Республики отправляли в текстовом, аудио- и видеоформате на сайт Главы ДНР. По состоянию на 15 декабря 2020 года количество обращений на прямую линию с Денисом Пушилиным - 2430.

Эти вопросы касаются любой сферы жизни нашей страны – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития экономики и промышленности, а также политики.

Предыдущая Прямая линия проходила 22 сентября. Тогда на сайт Главы ДНР поступило более полутора тысячи вопросов.

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