Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Дончане ни о какой Украине и слышать не хотят. Фото: Евгении Ка

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса, сообщил телеканал "112.Украина", который вел трансляцию заседания.

Действие закона продлено на год. За это решение проголосовали 304 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Далее документ должен подписать президент Украины. Закон предполагает введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Тем временем обстрелы Донбасса со стороны Украины не прекращаются. Под огонь ВСУ сегодня попал горловский поселок шахты 6/7, село Веселое, Коминтерново. Огонь велся из гранатометов. На седьмом году таких издевательств о перспективах возвращения Украины здесь говорят с ужасом.

При этом в самом Киеве похоже очередной майдан. Там сегодня произошли стычки протестующих с силовиками. Как следует из трансляции, которую ведут украинские телеканалы, предприниматели попытались установить большую палатку. Правоохранители, сопровождающие шествие, помешали им, забрав палатку.

Читайте также

Как подписаться на газету «Комсомольская правда»

Подарите подписку на любимую газету своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам (подробнее)