Их оружием было слово: В Республиках Донбасса почтили память погибших журналистов

У профессии журналиста есть такая специфика – быть всегда на острие. Фото: ЛИЦ

Представители Донецкой и Луганской Народных Республик провели видеомост, приуроченный ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

- Прошел видеомост с администрацией Славяносербского района ЛНР, посвященный памяти журналистов, погибших во время выполнения профессиональных обязанностей. Видеомост состоялся из Музея военных корреспондентов, который открыт в школе поселка Металлист и носит имена погибших в 2014 году журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также имеет экспозицию, посвященную нашему коллеге военному корреспонденту Всеволоду Петровскому, погибшему в 2015 году, — сообщили в министерстве информации ДНР.

А затем был диалог подрастающего поколения студентов-журналистов Донецкого национального университета с военными корреспондентами.

Жители Луганска в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, возложили цветы к установленному у Дома правительства Республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.

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