Украинские военные минируют леса Донбасса

Украинские военные подрываются на своих же минах, потому что у их командования часто отсутствуют карты минных полей. Фото: штаб "ООС"

Военнослужащие ВСУ заминировали лес на окраине Попасной. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Нашими наблюдателями зафиксировано проведение работ по установке 20 противопехотных мин ПМН-2 военнослужащими 92-й отдельной механизированной бригады в лесном массиве на окраине населенного пункта Попасная с целью исключить подход гражданских лиц к своим позициям, - сказал он.

Командир соединения подполковник Павел Федосенко отдал приказ на минирование местности "после выхода крупного рогатого скота на позиции второй линии обороны".

При этом военнослужащие одной из бригад ВСУ отказались оборудовать новые позиции на подступах к Республике, из-за страха подорваться на ранее установленных украинских минах. По ходатайству командира батальона к этим военным были направлены психологи для оказания психологической помощи по преодолению страха перед минными заграждениями.

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