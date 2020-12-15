Подгруппы по безопасности и экономическим вопросам начали переговоры

Переговоры-переговорами, а война так и не прекращается Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Участники минской подгруппы по вопросам безопасности начали сегодня встречу в формате видеоконференции.

- В 15:00 рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному раунду переговоров в формате видеоконференции. На повестку заседания вынесены вопросы нарушений режима прекращения огня и других договоренностей по вопросам безопасности, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР в свою очередь сообщили, что подгруппа по экономическим вопросам также начала переговоры по видеосвязи. Главной темой встречи назван вопрос водоснабжения в Донбассе.

При этом Украина не только не прекращает обстреливать Республики, но даже ужесточила обстрелы в последнее время. Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки, а перед этим Коминтерново и село Веселое.

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