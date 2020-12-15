Украина второй день обстреливает Горловку

Украина продолжает седьмой год обстреливать Донбасс Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины сегодня обстреляли поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки.

- Обстрел со стороны позиций вооруженных формирований Украины в поселке Шумы зафиксирован в 12:40. Применялся ручной противотанковый гранатомет, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

А в начале осени, 10 сентября, Киев сорвал проведение совместной с ДНР инспекции в Шумах, целью которой должно было стать установление истинного положения дел с инженерными работами украинской армии в районе. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой ВСУ в нарушение дополнительных мер контроля перемирия возвели сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец – Донбасс» (одна из ключевых водных коммуникаций в регионе) с намерением укрепиться под ней.

Ранее мы сообщали, что в Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы. Это уже далеко не в первый раз, когда боевая техника вооруженных формирований Украины оказывается под окнами мирных жителей.

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