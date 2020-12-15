Украина более шести раз открывала огонь по Яковлевке, Трудовским и окраине Горловки

Результаты перемирия с Украиной Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило шесть раз, – отметили в СЦКК. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 19 единиц.

Уточним, что при подсчете не учитываются боеприпасы калибром 12,7 мм и менее.

По данным представительства, огонь велся на горловском и донецком направлениях. В зоне обстрелов оказались районы поселка шахты 6/7 в Горловке, поселка Минеральное и села Яковлевка под Ясиноватой, села Веселое на севере от Донецка. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее мы сообщали, что в Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы. Это уже далеко не в первый раз, когда боевая техника вооруженных формирований Украины оказывается под окнами мирных жителей.

Читайте также

Что делать жителям ДНР после получения паспорта РФ: практические советы

Разъяснения «Комсомолке» дала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)