Свыше 200 человек воспользовались гуманитарным коридором на границе с Украиной

Пропуск через КПВВ осуществляется дважды в неделю. Фото: Погранслужба Украины

Сто двадцать шесть человек въехали в ДНР с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 14 декабря.

- На территорию Республики запущено 29 транспортных средств, 126 человек. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 84 человека, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Движение через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка» было доступно накануне с 9:00 до 16:30. Из четырех КПВВ, которые до этого действовали в Донбассе, сейчас функционирует только один - «Еленовка — Новотроицкое».

Открытие границ с Украиной - один из самых острых вопросов, которые волнуют дончан. Ведь многие семьи в буквальном смысле разорваны этой войной по-живому. И это один из вопросов, который адресуют жители ДНР Главе Республики Денису Пушилину.

Напоминаем, Прямая линия с Главой ДНР состоится сегодня, 15 декабря, в 19.00

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