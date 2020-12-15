Российская вакцина поступит в ДНР до конца этого года

Медики Республики продолжают сражаться с опасной инфекцией Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может поступить в ДНР до конца текущего года. Об этом заявил глава Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

- Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на «Спутник V» рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ, — рассказал Пушилин.

Кроме того, глава добавил, что планируется вакцинировать как можно больше людей. Для возникновения коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы порядка 50-60% граждан сделали прививку «Спутником V».

За все время коронавирус в ДНР выявили 12 525 человек. На лечении находятся 4102 пациента, выписаны – 7275 человек, летальных случаев – 1148.

Только за вчерашние сутки в ДНР выявлено почти 70 новых случаев пневмонии от коронавируса.

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