15 декабря в Донецке будет сплошная облачность, сильный снег

15 декабря в Донецке будет сплошная облачность и сильный снег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 15 декабря будет сплошная облачность и сильный снег.

По прогнозу Гидрометцентра МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от нуля градусов до минус двух.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день почитается память пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.

По прогнозам синоптиков, 16 декабря станет холоднее, в снегопад усилится.

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