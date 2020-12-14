В Донецке и ДНР ожидается улучшении погоды во второй половине недели Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Туман, гололед и порывистый ветер ожидаются в первой половине этой недели, затем погода стабилизируется. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на текущей неделе: в первой половине – сохранятся сложные погодные условия: туман, гололед, порывистый ветер 15-20 метров в секунду; 17-20 декабря без существенных осадков. Температура воздуха в пределах от минус четырех градусов до плюс одного градуса, - рассказала Наталья Гетова.

Сейчас в Донецке туман, столбики термометров показывают плюс 3 градуса.

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