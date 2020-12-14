Украинские боевики обстреляли ДНР из Шум, где ранее сорвали инспекцию своих позиций. Фото: Штаб ООС

Украинские боевики обстреляли из гранатомета горловский поселок шахты 6/7. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 17.00 со стороны подконтрольного Киеву поселка Шумы. Противник выпустил две гранаты из РПГ, - говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре украинская сторона сорвала проведение совместной с ДНР инспекции в Шумах, целью которой должно было стать установление истинного положения дел с инженерными работами ВСУ в районе. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой противник в нарушение дополнительных мер контроля перемирия возвели сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода главной артерии региона «Северский Донец - Донбасс» с намерением укрепиться под ней.

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