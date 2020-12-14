В Кировском районе Донецка после ремонта открылся центр первичной медико-санитарной помощи. Фото: Администрация города Донецка

В Донецке в Кировском районе после капитального ремонта открылась амбулатория №5 (Центр первичной медико-санитарной помощи № 6). Об этом сообщили в администрации города Донецка.

- В здании полностью произведена замена окон и дверей, отремонтирована крыша, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. Кроме того, в амбулатории установили новую мебель. Медицинское оборудование частично заменено на новое и частично проведен ремонт имеющего в поликлинике оборудования. Благодаря жителям Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области России в амбулатории был установлен магнитно-лазерный терапевтический аппарат «Милта-Ф-8-01» для проведения физпроцедур, - рассказали в администрации.

В амбулатории будут работать более 30 сотрудников, в том числе педиатры, стоматолог и другие специалисты.

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