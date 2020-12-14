В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы. Фото: Егор ПЕЛЕПЕНКО

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые массивы. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение техники украинских оккупантов: в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отмечено нахождение бронетранспортера типа БТР-60 и землеройной машины ПЗМ-2 вблизи населенного пункта Мироновский; в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ - боевая бронированная машина типа вблизи населенного пункта Орехово, - сказал он.

Это уже далеко не в первый раз, когда боевая техника вооруженных формирований Украины оказывается под окнами мирных жителей. Напомним, в Донбассе запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Соответствующий документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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