Российская вакцина против коронавируса может поступить в ДНР до конца года

Денис Пушилин рассчитывает на поставки вакцины до конца года. Фото: Сайт Главы ДНР

Российская вакцина против коронавируса COVID-19 может поступить в Донецкую Народную Республику до конца этого года. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

- Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на «Спутник V» рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом России, - рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР сообщил, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года.

- У нас в целях как можно большее число граждан вакцинировать, есть определенные цифры, которые могут говорить потом о выработке коллективного иммунитета - это порядка 50-60 процентов жителей, - отметил Пушилин.

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