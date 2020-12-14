За сутки в ДНР у 63 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки прошедшие сутки в ДНР у 63 человек выявили пневмонии, что на 24 случая меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 36 человек госпитализировали. Всего на лечении 1722 пациента с пневмониями, из них 576 на кислородной поддержке (плюс 17 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

За все время коронавирус в ДНР выявили 12 525 человек. На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4102 пациента, выписаны – 7275 человек, летальных случаев – 1148.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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